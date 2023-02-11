2023/02/11 | 22:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- # توضيح يؤكد السيد رئيس مجلس الخدمة العامة الإتحادي الأستاذ محمود التميمي والسادة الأعضاء المحترمون حرصهم التام على تحقيق العدالة وإنفاذ القانون في تعيين الذوات المشمولين بقانوني (٦٧،٥٩) وفق الدرجات المستحدثة لهذين القانونين، ونظراً للتساؤلات والاستفهامات التي ضجت بها مواقع التواصل الإجتماعي وبعض الجهات الإعلامية حول تعيين ( أربعة أخوة من عائلة واحدة ) على […]

ظهرت المقالة توضيح من مجلس الخدمة بشأن تعيين 4 أشقاء في وزارة الاتصالات أولاً على ايرث نيوز.

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