“موناكو” يُطيح بـ”باريس سان جيرمان” في الدوري الفرنسي

2023/02/11 | 22:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني سقط باريس سان جيرمان، اليوم السبت، بنتيجة 3-1 أمام موناكو في قمة الجولة الـ23 من الدوري الفرنسي.وفي غياب ليونيل ميسي وكيليان مبابي وحضور نيمار تقدم ألكسندر جولوفين لموناكو في الدقيقة […]

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