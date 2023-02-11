2023/02/11 | 22:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت السفارة العراقية في أنقرة، إجلاء (51) مواطناً عراقيّاً في تركيا.

وذكر بيان للسفارة العراقية تلقته (بغداد اليوم)، أن "سفارة جُمْهُوريَّة العراق في أنقرة سيّرَت رحلة بريَّة من مدينة أضنة إلى مركز الإيواء في أنقرة، اليوم السبت ، وعلى متنها (51) مواطناً عراقيّاً نزحوا من المناطق المنكوبة".

وكشف الوفد الذي أرسلته السفارة إلى مدينة أضنة حيث يتجمع العراقيون الذين أصاب الزلزال مناطق سكناهم أنَّ السفارة ستُصدر لهم جوازات مرور، وستهيئ لهم رحلة جويَّة لنقلهم إلى العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفارة العراق في أنقرة تجليّ (51) مواطناً عراقيّا نزحوا من المناطق المنكوبة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفارة العراق في أنقرة تجليّ (51) مواطناً عراقيّا نزحوا من المناطق المنكوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).