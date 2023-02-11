وزير العمل يكشف تفاصيل صرف منحة الناجيات الإيزيديات

2023/02/11 | 22:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم السبت، تفاصيل تتعلق بصرف منحة الناجيات الإيزيديات والتركمانيات المخصصة من الحكومة، مؤكدا أنه لاصحة لتدخل النزاهة في القضية.

وقال الأسدي في تسجيل وزع لوسائل الإعلام بينها (بغداد اليوم) إنه "لا صحة لتدخل هيئة النزاهة في قضية صرف المبالغ المخصصة للناجيات والبالغ قيمته 25 مليار دينار"، مؤكدا أنه "تم تحويل مبلغ 16 مليار دينار من المبلغ".

وأضاف الأسدي أن "دائرة الناجيات لم تصرف دينارا واحدا من المبلغ وهو الآن في حساب الدائرة بسبب وجود اجراءات معقدة لاثبات الواقعة في كل قضية وهي اموال مخصصة كرواتب للناجيات".

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