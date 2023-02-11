مصر.. حكم نهائي بسجن فتاة

2023/02/11 | 23:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة النقض المصرية، السبت، برفض طعن فتاة "التيك توك" مودة الأدهم، وتأييد حكم معاقبتها بالسجن ٦ سنوات وذلك في إدانتها بالاتجار في البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميا باسم "فتيات التيك توك".

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