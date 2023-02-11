2023/02/11 | 23:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم السيت، مع وفد صيني “مبادرة الحزام والطريق” وحزمة ملفات أخرى.وذكر مكتب العامري في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “الأخير استقبل في مكتبه ببغداد اليوم السبت وفداً صينياً برئاسة معاون وزير العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الصيني تشو روي وبحضور الهيئة القيادية لمنظمة بدر”.وبحث […]

ظهرت المقالة “مبادرة الحزام والطريق” على طاولة لقاء العامري بوفدٍ صيني أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“مبادرة الحزام والطريق” على طاولة لقاء العامري بوفدٍ صيني) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“مبادرة الحزام والطريق” على طاولة لقاء العامري بوفدٍ صيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).