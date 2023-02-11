2023/02/11 | 23:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طورت وكالات الاستخبارات الأميركية خلال العام الماضي طريقة لتتبع مناطيد التجسس الصينية، وفقا لستة أشخاص مطلعين على الأمر ابلغوا شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة طورت تقنية جديدة لتتبع مناطيد التجسس الصينية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة طورت تقنية جديدة لتتبع مناطيد التجسس الصينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).