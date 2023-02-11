2023/02/11 | 23:05 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت المساكن التي تشتد الحاجة إليها في ميريت، كولومبيا البريطانية، لمساعدة المجتمع على التعافي من الفيضانات الكارثية في نوفمبر 2021.تم تسليم واحد وثلاثين منزلًا معياريًا إلى المدينة كجزء من برنامج المنزل المُصنَّع الانتقالي، والذي تم تنفيذه في خريف عام 2022 كحل مؤقت لسد الفجوة.”كنا بحاجة إلى سكن بسرعة.قال مايكل جويتز، عمدة ميريت، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضحايا فيضانات 2021 في ميريت بريتش كولومبيا يحصلون على مساكن مؤقتة شبكة القيقب الدولية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضحايا فيضانات 2021 في ميريت بريتش كولومبيا يحصلون على مساكن مؤقتة) نشر أولاً على موقع (شبكة القيقب الدولية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضحايا فيضانات 2021 في ميريت بريتش كولومبيا يحصلون على مساكن مؤقتة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة القيقب الدولية).