2023/02/11 | 23:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم السبت، ان طلبة الطب من العراق حصدوا 54% من المراتب الأولى على صعيد الدول العربية.وذكر الحسناوي في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/ إن” هذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طلبة طب العراق يحصدون 54% من المراتب الاولى على صعيد الدول العربية المركز الخبري الوطني.

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