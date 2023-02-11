2023/02/11 | 23:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن الحشد الشعبي، اليوم السبت، الإطاحة بما يسمى “المسؤول العسكري” من عناصر “داعش” الإرهابي في الأنبار.وقالت هيئة الإعلام في الحشد، في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إن “قوة من استخبارات اللواء 27 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مسؤول داعش العسكري في الانبار المركز الخبري الوطني.

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