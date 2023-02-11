متضمنا قانون مجالس المحافظات والأقضية.. البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة الاثنين المقبل

2023/02/11 | 23:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت الدائرة الاعلامية للبرلمان ، السبت، جدول أعمال جديد لجلسة البرلمان بعد غد الإثنين بعد إضافة القراءة الأولى لتعديل قانون مجالس المحافظات والأقضية.

ادناه نص جدول الاعمال الجديد:-

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