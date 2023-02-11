المالية النيابية تتوقع استمرار ارتفاع صرف الدولار وتكشف السبب

2023/02/11 | 23:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت اللجنة المالية النيابية، استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار في الأسواق المحلية الذي بلغ اليوم السبت 1510 دنانير للدولار الواحد.

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”:”على الرغم من تخفيض البنك المركزي لها أكدنا ان المشكلة الاساسية ليست فقط في تنزيل سعر الصرف انما تتعلق في ادارة عملية الحوالات الخارجية الى خارج البلد”.

وأضاف “لا تزال عمليات تحويل المبالغ تتم عن طريق السوق السوداء وليس عن طريق نافذة تحويل وبيع العملة”.

وأكد الكرعاوي “حتى الان لم تسيطر الحكومة على الفواتير والمستندات التجارية المحولة الى الخارج وسيبقى الوضع على ما هو عليه اذا لم يتم حل هذا الموضوع والتأكد من ان بيانات الاستيراد حقيقة وصحيحة وتكون هنالك ثقة للتجار في التعامل مع بيع العملة وان تتم عملية التوديع واجراء الحوالات بالصورة الصحيحة”.

وكان مجلس الوزراء صادق في اجتماعه الثلاثاء الماضي على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.

بعد مرور نحو أربعة أيام على قرار الحكومة خفض سعر صرف الدولار أمام الدينار، ويومين على مباحثات الوفد العراقي في واشنطن، لم تستقر أسعار الدولار في الأسواق المحلية الموازية.

فالسعر الذي اتخذه البنك المركزي العراقي للدولار مقابل الدينار، وهو 1300 دينار للدولار الواحد، أدى إلى خفض سعر الدولار مؤقتاً لكنه عاد للارتفاع ليسجل أكثر من 1500 دينار، ما يعني بقاء الفارق في السوق الموازية عن السعر الرسمي.

والسبب، وفق مراقبين، مرتبط بعدم اتضاح النتائج النهائية للمباحثات التي يجريها في واشنطن الوفد العراقي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، مع المسؤولين في الإدارة الأميركية.

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