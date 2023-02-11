2023/02/11 | 23:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DVTfY1V4Ndc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اكثر من خمسة محافظين مدعومين من التيار الصدري) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اكثر من خمسة محافظين مدعومين من التيار الصدري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).