2023/02/11 | 23:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SavGn1pK5m4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من الكرخ إلى الرصافة.. جولة في المعالم التاريخية العراقية في #بين_النهرين مع حسن مجيد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من الكرخ إلى الرصافة.. جولة في المعالم التاريخية العراقية في #بين_النهرين مع حسن مجيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).