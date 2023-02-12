تغطية زلزال شرق المتوسط.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 1408 قتلى

2023/02/12 | 00:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: السبت 11 شباط 2023 ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى...

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ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 1408 قتلى أولاً على المسلة.

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