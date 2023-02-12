2023/02/12 | 00:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ساهمت كلبة مدربة في إنقاذ 12 شخصا من تحت الأنقاض في ولاية ملاطية التركية، إحدى الولايات العشر المتضررة من كارثة الزلازل.وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان نشرته، السبت، إن الكلبة “سيلا” كلبة مدربة تابعة لكتيبة الإنقاذ من الكوارث الطبيعية.وأكدت أن “سيلا” عثرت على 12 شخصا تحت الأنقاض خلال عمليات البحث والإنقاذ […]

ظهرت المقالة “سيلا”..



كلبة مدربة تنقذ 12 شخصا بزلزال تركيا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“سيلا”.. كلبة مدربة تنقذ 12 شخصا بزلزال تركيا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“سيلا”.. كلبة مدربة تنقذ 12 شخصا بزلزال تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).