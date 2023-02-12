بعد مرور 6 أيام.. شاهد لحظة إنقاذ رجل تركي وزوجته من تحت أنقاض الزلزال

2023/02/12 | 00:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر فريق البحث والإنقاذ التابع لقوات الدرك التركية، على رجل عمره 67 عامًا، مع زوجته تحت أنقاض الزلزال في كهرمان مرعش، مساء السبت.

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