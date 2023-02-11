قراصنة يقطعون بث خطاب الرئيس الإيراني على الإنترنت

2023/02/12 | 00:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قراصنة معلوماتية يدعمون حركة الاحتجاج في إيران، السبت، أنهم قطعوا بث التلفزيون الحكومي عبر الإنترنت لخطاب الرئيس، إبراهيم رئيسي، في الذكرى الـ 44 للثورة الإسلامية في 1979.

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