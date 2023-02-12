2023/02/12 | 00:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة البصرة، السبت، عن اعتقال عصابة للنصب والاحتيال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة البصرة تعلن اعتقال عصابة للنصب والاحتيال ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة البصرة تعلن اعتقال عصابة للنصب والاحتيال ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).