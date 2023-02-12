وزيرة الاتصالات توجه بتحقيق فوري وعاجل بشأن تعيين “الأشقاء الأربعة”

2023/02/12 | 00:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، السبت، بفتح تحقيق فوري وعاجل بشأن تعيين “الأشقاء الأربعة”.

وقالت الوزارة في بيان ان “وزيرة الاتصالات هيام الياسري توجه بتحقيق فوري وعاجل في كيفية قبول أربعة اخوة أشقاء في معهد الاتصالات خلال السنوات الماضية وتخرجهم كأوائل على المعهد وكيفية تعينهم في الوزارة”.

واضاف البيان “سيتم اعلان نتائج التحقيق الى الرأي العام فور اكتمالها”.

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