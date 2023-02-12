2023/02/12 | 00:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية السبت.مدير مكتب هيئة الحشد...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: كيانات سياسية مرتقبة بالأنبار..



والمعارضون يُزجّون في السجون أولاً على المسلة.

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