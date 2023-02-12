2023/02/12 | 01:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توج ريال مدريد بطلا لكأس العالم للأندية، بالفوز العريض على الهلال السعودي (5-3).وتواجه الفريقان مساء اليوم السبت، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط.وسجل أهداف ريال مدريد فينيسيوس جونيور في الدقيقتين (13، 69)، وفيدي فالفيردي (18، 58)، وكريم بنزيما (54)، بينما سجل للهلال المالي موسى ماريجا […]

ظهرت المقالة ريال مدريد يتوج بمونديال الأندية للمرة الخامسة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يتوج بمونديال الأندية للمرة الخامسة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يتوج بمونديال الأندية للمرة الخامسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).