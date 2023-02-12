شاهد بالفيديو.. غازي فيصل : الامريكان يخشون من خروج العراق عن هيمنتهم على غرار افغانستان

2023/02/12 | 01:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7pUnfphswTM

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