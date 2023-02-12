2023/02/12 | 01:30 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غازي فيصل : الامريكان يخشون من خروج العراق عن هيمنتهم على غرار افغانستان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7pUnfphswTM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غازي فيصل : الامريكان يخشون من خروج العراق عن هيمنتهم على غرار افغانستان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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