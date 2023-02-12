اكتشف ارخص 5 مدن في كندا للطلاب الدوليين

2023/02/12 | 01:34 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر كندا واحدة من أفضل الوجهات الدراسية في العالم.مع وجود العديد من الجامعات المميزة والمعترف بها دوليا، إلى جانب مجموعة واسعة من التخصصات الدراسية، فإن هذه الدولة هي وجهة عدد كبير من الطلاب الدوليين، وخاصة العرب.مع كل هذه المميزات، فإن تكاليف الدراسة في كندا قد تعد عائقا للبعض، لذلك إذا كنت تبحث عن […]

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