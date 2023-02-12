مونديال الأندية.. ريال مدريد يهزم الهلال السعودي ويحرز لقبه الخامس

2023/02/12 | 01:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج ريال مدريد الإسباني بطلا للعالم للأندية في كرة القدم للمرة الخامسة بفوزه على الهلال السعودي 5-3 السبت في المباراة النهائية في الرباط.

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