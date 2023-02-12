مقاتلة أميركية أصابت الهدف.. إسقاط

2023/02/12 | 02:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء جاستن ترودو، السبت، إن طائرة حربية أميركية أسقطت جسما مجهولا كان يحلق عاليا فوق شمال كندا، بعد يوم من قيام طائرات أميركية بعمل مماثل فوق ألاسكا.

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