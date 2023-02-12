أكثر من 28 ألف قتيل في زلزال تركيا وسوريا واستحداث مقابر في ظل تفلّت أمني

2023/02/12 | 03:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشهد من الجو يظهر الدمار الواسع في كهرمان مرعش بجنوب شرق تركيا بعد أربعة أيام على الزلزال العنيف، وتواصل عمليات الإغاثة في 10 شباط/فبراير 2023 © ا ف ب أوزان كوسه كهرمان مرعش (سوريا) (أ ف ب) – تخطت حصيلة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين 28 ألف قتيل فيما أنقذ أشخاص بأعجوبة السبت […]

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