متلازمة الانحطاط السياسي والمحتوى الهابط

2023/02/12 | 05:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما يوحي عنوان "الانحطاط السياسي" إلى توصيف صحفيّ لحالة أو وضع سياسي، ولكنه ليس كذلك فعلاً.فهو جزء من عنوان كتاب للمفكّر الأميركي، فرانسيس فوكوياما، الذي يعرفه الكثيرون بوصفه صاحب أطروحة «نهاية التاريخ».

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