لبنان في عين العواصف دائما

2023/02/12 | 06:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكما نرى، لبنان يقع على خط فيالق زلزالية جغرافيا وسياسيا.وكلما مرّ الوقت، ضعفت الدولة ومؤسساتها وازداد السماسرة

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