وزارة الأوقاف المصرية تعلق على فيديو إمام يلعب كرة القدم داخل أحد المساجد

2023/02/12 | 06:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق مسؤول كبير في وزارة الأوقاف في مصر صحة مقطع مصور جرى تداوله لأحد الأئمة وهو يمارس كرة القدم داخل المسجد مما أثار غضب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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