مدير مكتب محمد بن سلمان يعلق على نتيجة الهلال وريال مدريد

2023/02/12 | 07:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقّب بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان على خسارة نادي الهلال السعودي أمام نادي ريال مدريد الإسباني بنهائي بطولة كأس العالم للأندية، السبت.

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