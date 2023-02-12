لنوم أفضل.. كيف توقف دماغك عن التفكير ليلا؟

2023/02/12 | 07:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثير من الأشخاص ما يواجه مشكلة خلال النوم، ما أن يستلقي على السرير حتى تبدأ الأفكار تأتيك تباعا والتي عادة ما تكون مصحوبة بالقلق بشأن الحياة المهنية او المستقبل، الأمر الذي يجعل إراحة عقلك أمرا مستحيلا.

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