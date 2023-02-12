الأحد.. تجاوز عدد قتلى زلزال تركيا وسوريا 28 ألفا

2023/02/12 | 08:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد القتلى في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، الاثنين، إلى 28,192 ألف شخص على الأقل، وفقًا للسلطات في كلا البلدين.

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