مدرب الأرسنال يشكك في صحة هدف تعادل في شباك

2023/02/12 | 08:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكك مدرب الأرسنال، ميكل أرتيتا، في صحة قرار تحكيمي، قائلا إن هدف إيفان توني الذي منح التعادل لفريق برنتفورد 1-1 في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم كان يجب أن يلغى بداعي التسلل.

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