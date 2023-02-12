2023/02/12 | 08:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2PC85a7Bz28

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني يتوعد المهربين والمضاربين بالعملة الأجنبية والإصلاح الاقتصادي من الأولويات في نشرة ال8صباحا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني يتوعد المهربين والمضاربين بالعملة الأجنبية والإصلاح الاقتصادي من الأولويات في نشرة ال8صباحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).