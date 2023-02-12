بدء تحميل النفط من خط

2023/02/12 | 08:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قال مسؤول تركي ومصدر ملاحي، يوم السبت، إن ميناء جيهان التركي قد يستأنف تحميل النفط من خط أنابيب باكو-تفليس-جيهان "بي.تي.سي" في غضون يوم أو يومين باستخدام إجراءات "يدوية".

تضررت المحطة الواقعة على ساحل تركيا على البحر المتوسط جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يوم الاثنين.

والمحطة هي نقطة التخزين والتحميل لخط أنابيب "بي.تي.سي" الذي ينقل النفط من أذربيجان وكذلك خط أنابيب كركوك من العراق.

قصص اقتصاديةزلزال تركيااستئناف ضخ النفط العراقي إلى "ميناء جيهان" في تركيا

استأنف خط أنابيب كركوك التدفقات مساء يوم الثلاثاء، ورست ناقلة في ميناء جيهان للتحميل في ذلك اليوم.



وجرى تحميل ناقلة ثالثة يوم الجمعة.

ومع ذلك، أعلنت شركة بي.بي أذربيجان حالة القوة القاهرة فيما يتعلق بتحميل الخام الأذري من ميناء جيهان يوم الأربعاء.

قال المسؤول التركي إن غرفة التحكم في تحميل خط أنابيب بي.تي.سي تضررت، لكن من المتوقع أن تستأنف عمليات التحميل الإضافية "يدويا" في أثناء إصلاح غرفة التحكم.

وذكر مصدر ملاحي، نقلا عن معلومات وردت من المحطة، أن عمليات التحميل قد تبدأ في غضون يوم أو يومين.

وقال مسؤول ومصدر في قطاع النفط أمس إن تقييم الأضرار والإصلاحات جارية في جيهان وإن الصادرات من خط أنابيب "بي.تي.سي" يمكن أن تستأنف اعتبارا من يوم الأحد ما لم تُكتشف مشكلات أخرى.

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