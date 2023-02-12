غاز الجنوب: مراحل متقدمة لاستثمار غاز حقل الناصرية بطاقة 200 مقمق 



غاز الجنوب: مراحل متقدمة لاستثمار غاز حقل الناصرية بطاقة 200 مقمق 
2023/02/12 | 09:19 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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