الرافدين يصدر توضيحا بِشأن بيع الدولار للمسافرين في مطار بغداد

2023/02/12 | 09:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أصدر مصرف الرافدين، اليوم الأحد، توضيحا بخصوص بيع الدولار للمسافرين في مطار بغداد الدولي.وقال المصرف في بيان إنه" يكون تاريخ سفر المسافر بنفس يوم تقديم طلب الحصول على نقد الدولار من منفذ مصرف الرافدين في المطار المذكور".وأعلن مصرف الرافدين في وقت سابق، المباشرة ببيع الدولار للمسافرين بالسعر الرسمي والبالغ 132 ألف دينار.

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