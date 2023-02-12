قوات نخبة عراقية تنسحب من

2023/02/12 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أفاد مسؤول حكومي، اليوم السبت، عن انسحاب "قوات نخبة" بعد شهر على انتشارها في محافظة ديالى.

وقال مدير ناحية العبارة (17كم شمال شرق بعقوبة) شاكر التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "قوات نخبة بدأت طلائعها بالانسحاب التدريجي من حوض الوقف شرقي العبارة بعد مرور شهر على انتشارها في اطار اسنادها لعملية عسكرية واسعة استمرت 10 أيام متتالية لإنهاء خلايا داعش الإرهابي".

وأضاف أن "جزءاً من هذه القوات لايزال موجوداً في حوض الوقف ضمن خطة لنشر الأبراج الأمنية وفتح الطرق من قبل الجهد الهندسي في إطار خطة موسعة لإعادة مئات الأسر المهجرة الى قراها".

وأشار إلى أن "الوادي الأخضر، حوض الوقف بات أكثر استقراراً من قبل وانخفض معدل الخروقات بنسبة كبيرة بعد العمليات الأخيرة".

ويختبئ عناصر من تنظيم "داعش" على شكل مجموعة صغيرة في حوض الوقف، وهو منطقة بساتين وأدغال، ويشنون هجمات متفرقة بين حين وآخر مستهدفين قوات أمنية ومدنيين، يقابلها عمليات مضادة للقوات العراقية يسُتخدم فيها الطيران والمدفعية أحياناً.

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