انخفاض صادرات النفط العراقية لأميركا.. 230 الف برميل يومياً في الأسبوع الماضي

2023/02/12 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، انخفاض صادرات العراق النفطية الى الولايات المتحدة الامريكية لتبلغ 230 الف برميل يوميا كمعدل خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه (بغداد اليوم)، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 6.063 ملايين برميل يوميا منخفضا بمقدار 283 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 6.346 ملايين برميل يوميا".

وتابعت: أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت ما معدله 230 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت فيه الصادرات النفطية لأمريكا ما معدله 469 الف برميل يوميا".

واضافت، أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.856 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 913 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 384 الف برميل يومياً، ومن ثم نيجيريا بمعدل 248 الف برميل يومياً".

واشارت الى أن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغ معدل 207 آلاف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 89 الف برميل يوميا، ومن كولومبيا معدل 70 الف برميل يوميا ومن البرازيل بمعدل 66 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية روسيا.

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