شاميسا.. الطفلة القروية التي أصبحت رمزا لمقاومة زواج الصغيرات

2023/02/12 | 09:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاميسا يوسفو، كانت مجرد طفلة عادية تعيش في إحدى قرى النيجر الفقيرة قبل أن تشاء لها الأقدار أن تصبح رمزا لمقاومة الزواج القسري للقاصرات، وهي التي عانت ويلاته قبل أن تكمل ربيعها الرابع عشر.

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