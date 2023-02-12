نقلت الركاب والرؤساء وحتى المركبات الفضائية.. الطائرة

2023/02/12 | 09:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما كُشف عن طائرة بوينغ 747 عام 1969، حطّمت الحواجز، وأعادت تعريف الرحلات التجارية، ونقلت كل شيء من قادة العالم إلى المركبات الفضائية.

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