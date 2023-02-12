وزارة التربية تنفي تأجيل موعد بدء الفصل الدراسي الثاني

2023/02/12 | 09:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني نفت وزارة التربية، اليوم الأحد، صدور أي قرار حتى الآن، بتأجيل موعد بدء الفصل الدراسي الثاني، رابطة ذلك بالقرارات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.وقال الوكيل الإداري للوزارة، فلاح […]

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