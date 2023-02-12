2023/02/12 | 09:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدر مصرف الرافدين، اليوم الأحد، توضيحا بخصوص بيع الدولار للمسافرين في مطار بغداد الدولي.وقال المصرف في بيان مقتضب تلقاه / المركز الخبري الوطني/ : إنه “يكون تاريخ سفر المسافر بنفس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين يوضح بخصوص بيع الدولار للمسافرين في مطار بغداد المركز الخبري الوطني.

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