2023/02/12 | 10:23 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة القضائية لمراقبة تنفيذ مشاريع الإعمار بنينوى تعلن الإحصائية الأولية للوفر المالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/12 | 10:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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