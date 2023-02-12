خارجية العراق: نرفض استخدام أراضينا في الهجوم ضد أي دولة

2023/02/12 | 11:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين،

السبت رفض بلاده استخدام الأراضي

العراقية في الهجوم ضد أي دولة.

وقال الوزير العراقي - في حوار مع قناة

(العربية الحدث) الإخبارية من واشنطن -

"أولوية زيارتنا إلى واش

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