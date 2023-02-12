تركيا.. هزة أرضية جديدة تضرب قهرمان مرعش

2023/02/12 | 11:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية

اليوم الأحد تسجيل هزة أرضية بقوة 4.3

درجة مركزها مدينة قهرمان مرعش الواقعة

في قلب منطقة زلزال الاثنين المدمر.

ولم تذكر السلطات مزيدا من التفاصيل حول

الهزة الأ

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