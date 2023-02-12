التربية: لا قرار حتى الآن بتأجيل موعد بدء الفصل الدراسي الثاني

2023/02/12 | 11:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الوكيل الإداري لوزارة التربية

فلاح القيسي، الأحد، صدور أي قرار حتى

الآن، بتأجيل موعد بدء الفصل الدراسي

الثاني، رابطاً ذلك بالقرارات الصادرة

من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأوضح القيسي في حديث ل

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