مبيعات البنك المركزي من الدولار تقفز لأعلى مستوى منذ 2022

2023/02/12 | 11:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار، الاحد، بشكل كبير لتتجاوز 300 مليون دولار أمريكي.

وبحسب التقارير اليومي للبنك أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 305 ملايين و406 آلاف و95 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي".

وأضافت، أن "معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 257 مليونا، و506 آلاف، و95 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 47 مليونا و900 الف دولار بشكل نقدي".

واشارات الى ان "المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 17 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 15 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 19269 شركة".

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