وفد أمني رفيع المستوى برئاسة عبدالامير يارالله يصل الى اربيل

2023/02/12 | 11:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد رفيع المستوى من وزارة الدفاع العراقية، صباح اليوم الأحد، إلى محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن رئيس اركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق … Readmore

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